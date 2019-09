Nuovo incidente in A4, un ferito e ancora code di sei chilometri

VENEZIA - Nuovo incidente in A4 in direzione Milano intorno alle 19:00, dopo l'area di servizio di Arino, fra tre automobili. Lo rende noto la concessionaria Cav Spa. Si registra un ferito, soccorso dal Suem e trasferito in ospedale. Attualmente si transita in una sola corsia e nonostante siano state smaltite le code del pomeriggio per il precedente ribaltamento di un mezzo pesante a Padova, il traffico intenso sta provocando nuovi incolonnamenti fino a 6 chilometri, sempre in direzione di Milano. Sul posto operano oltre alla Polizia stradale anche gli ausiliari della viabilità di Concessioni Autostradali Venete coordinati dal Centro Operativo di Mestre.

