Il tetto s'incendia dell'azienda di pellami, palazzina evacuata: rischio di crolli

VENEZIA - I vigili del fuoco hanno operato a lungo da stamane a Camponogara per l'incendio del tetto di una palazzina, che è stata evacuata. L'intervento è ancora in corso.



Si tratta di un grande edificio che ospita la sede di un'attività commerciale di lavorazione della pelle: i soccorritori sono intervenuti in forze, con due autopompe, due autobotte, un'autoscala, un carro aria e 16 operatori impegnati a circoscrivere le fiamme e limitare i danni. Dalle prime informazioni sembra che il rogo sia di natura accidentale. Le fiamme si sono propagate da poco prima delle 8.



Le squadre di pompieri sono arrivate da Mira, Mestre e Piove di Sacco: 16 operatori per circoscrivere le fiamme e limitare i danni. Ultimo aggiornamento: 12:11 © RIPRODUZIONE RISERVATA