Rogo distrugge deposito di una ditta edile: in fiamme solventi e vernici

SCORZÉ (VENEZIA) -ha preso fuoco nelle prime ore del mattino in via Gallese. Le squadre dei pompieri, arrivate da Mestre e Treviso con due autopompe, due autobotti e sedici operatori, hanno avviato le operazioni di spegnimento. Nel capannone erano custoditi diversi materiali, tra i quali solventi e vernici. L'incendio sembrerebbe essersi propagato da alcune autovetture parcheggiate sotto una tettoia. Sono in corso le operazioni di bonifica. Sul posto anche l'Arpav per le verifiche ambientali.