A fuoco la pompeiana in giardino: distrutte tre auto e una barca. Un intossicato Foto

QUARTO D'ALTINO (Venezia) - La notte fra domenica e lunedì 3 ottobre, poco prima delle due, i vigili del fuoco sono intervenuti in via Pasquin a Quarto d’Altino per l’incendio di tre auto e una barca poste sotto una pompeiana: una persona ferita per aver respirato del fumo. Le fiamme sono divampate sotto il porticato di due abitazioni affiancate, dove erano parcheggiate le due auto andate completamente bruciate, una terza è stata parzialmente coinvolta nella parte anteriore come anche una barca.

I pompieri arrivati da San Donà e Mestre con due autopompe, due autobotti e 12 operatori, hanno spento le fiamme dei veicoli e della pompeiana, evitando il coinvolgimento delle abitazioni danneggiate esternamente dal fumo. Il proprietario dell’auto parzialmente danneggiata, che ha spostato l’auto prima dell’arrivo dei soccorsi, ha respirato del fumo ed è stato assistito dal personale sanitario del Suem e trasferito in ospedale per ulteriori controlli. Le cause dell’incendio di probabile natura elettrica sono al vaglio dei tecnici dei vigili del fuoco. Sul posto anche i carabinieri.

Le operazioni dei vigili del fuoco di completo spegnimento e messa in sicurezza del luogo sono terminate poco prima dell’alba.