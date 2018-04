Fiamme e fumo nella notte: a fuoco una vecchia auto abbandonata

© RIPRODUZIONE RISERVATA

MESTRE - Quell'era parcheggiata lì da tempo immemore, tanti se ne erano accorti, qualcuno aveva anche segnalato la presenza del rottame alle autorità, ma la vettura era stata lasciata lì. E stanotte quell'auto in sosta in via Vian, neldi, è andata distrutta: mangiata dalle fiamme. Non si sa bene se il fuoco sia stato appiccato da qualcuno o se si tratti di un incendio dovuto ad altre cause, fatto sta che i residenti intorno alle 23 hanno iniziato a sentire il crepitìo e a vedere il fumo che si levava dalla vettura. Secondo la testimonianza di Giorgio Rocelli (presidente comitato quartiere Pertini), alcuni avrebbero anche dovuto fare ricorso alle cure mediche.