Il Cda della Biennale di Venezia, su proposta del Presidente Paolo Baratta, ha nominato Hashim Sarkis Direttore del Settore Architettura, con lo specifico incarico di curare la 17esima Mostra Internazionale di Architettura del 2020. Il ministro dei Beni Culturali, Alberto Bonisoli, ha espresso il suo plauso per la nomina, aggiungendo che «la prestigiosa istituzione italiana prelude così al prossimo confronto tra i maggiori professionisti nazionali e internazionali, alla sfida di generare alternative allo stato attuale delle cose, nell'ininterrotto processo di trovare soluzioni per migliorare la vita dell'uomo. Auguro a Sarkis - ha concluso Bonisoli - buon lavoro».



«Abbiamo provveduto alla nomina del Curatore della prossima Mostra di Architettura 2020 - ha affermato Baratta - nel rispetto della tempistica che consente la progettazione della Mostra stessa, e come previsto dalle norme che regolano la Biennale. Con Hashim Sarkis, La Biennale si dota di un Curatore particolarmente sensibile ai temi e alle urgenze che la società, nelle diverse contrastanti realtà, pone per il nostro abitare». «Il mondo sta lanciando nuove sfide all'architettura - ha commentato Sarkis - Sono impaziente di lavorare con architetti provenienti da tutto il mondo per immaginare insieme come affrontare queste sfide. Grazie al Presidente Baratta e al team della Biennale di Venezia di fornire all'architettura questo importante luogo di incontro. Sono onorato ed emozionato». Il Cda ha deliberato anche le date della Mostra che si terrà dal 23 maggio al 29 novembre 2020; pre-apertura 21 e 22 maggio; inaugurazione al pubblico sabato 23 maggio.



L'architetto Sarkis, titolare di Hashim Sarkis Studios (Hss), fondato nel 1998 e con sedi a Boston e Beirut, dal 2015 è Preside della School of Architecture and Planning al Massachussetts Institute of Technology (Mit). È stato membro della giuria internazionale della Biennale Architettura 2016 e ha partecipato con il suo studio al Padiglione Stati Uniti ( Biennale Architettura 2014) e Albania ( Biennale Architettura 2010). Sarkis ha una laurea in Architettura e una in Belle Arti conseguite alla Rhode Island School of Design, oltre che un master e un dottorato in Architettura ottenuti alla Harvard University. Ha curato e scritto vari libri e articoli sulla storia e la teoria dell'architettura moderna; tra questi, Josep Lluis Sert, The Architect of Urban Design (New Haven, CT: Yale University Press, 2008); Circa 1958, Lebanon in the Projects and Plans of Constantinos Doxiadis (Beirut: Dar Annahar, 2003); e Le Corbusier's Venice Hospital (Monaco di Baviera: Prestel, 2001).

