Paradosso dello "Stato contro Stato": lotta Avvocatura-Mise sul deposito di Gpl

di Maurizio Dianese

CHIOGGIA - Stato contro Stato. E’ questo il retroscena incredibile che si nasconde dietro il caso del deposito di Gpl di. Paradosso vuole infatti che ildebba decidere se ascoltare l’che, per conto del, sostiene che la procedura per la costruzione dell’impianto di Gpl è assolutamente legittima oppure se deve dar credito allo stesso Ministero che chiede invece al Consiglio di Stato di decretare l’illegittimità dell’iter e cioè, di fatto, di non dare ascolto alle argomentazioni dell’Avvocatura dello Stato. Che è come se un avvocato difensore lottasse per dimostrare che il suo cliente è innocente e il suo cliente, senza avvertirlo, andasse in Tribunale a confessare di essere colpevole.