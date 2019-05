Offese sessiste, squalificato un anno. «Pena troppo blanda», il Coni fa ricorso

VENEZIA - Ritenendo troppo blanda la sentenza del giudice sportivo territoriale del Veneto (un anno di squalifica) il, impugnerà presso la Corte federale d'appello la decisione sulsanzionato per aver offeso la donna arbitro lo scorso 22 maggio. Lo apprende l'ANSA.Il giovane giocatore del Treporti calcio si era calato i pantaloncini inveendo contro la direttrice di gara nel corso di una partita per un tIl giudice sportivo del comitato regionale veneto lo ha squalificato per un anno, ma la sentenza, depositata ieri, prevede il dimezzamento dello stop se il ragazzo accetterà di sottoporsi a un percorso rieducativo.