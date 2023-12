VIGONOVO - ​Giulia Cecchettin, la denuncia di Selvaggia Lucarelli: «Tanatoesteta annuncia un live su TikTok con i colleghi che hanno ricomposto il corpo». Scoppia la polemica. In un post sul suo profilo Facebook, Selvaggia Lucarelli ha condiviso un video TikTok di una tanatoesteta in cui annuncia un live con i colleghi che si sono occupati del corpo di Giulia Cecchettin, la 22enne di Vigonovo uccisa dall'ex fidanzato Filippo Turetta.

Nel video, la tanatoesteta chiede ai sui follower «tatto e intelligenza» nei commenti ma il web insorge.

Sotto al post di Selvaggia Lucarelli scoppia la polemica: «Tatto e intelligenza... Ma non dimentichiamo anche il rispetto». E ancora: «Raccapricciante, la gente non si rende conto di cosa significhi». «Domande rispettose sulla salma? Qui siamo al delirio». «Io non capisco più la psiche umana».

Il post di Selvaggia Lucarelli fa scoppiare la polemica a un giorno dal funerale di Giulia a Padova, salutata con un abbraccio collettivo da tutta Italia.