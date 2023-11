Il papà di Giulia raccoglie i bigliettini dei fiori lasciati davanti a casa: in un sito i messaggi di tutta Italia

VIGONOVO - Un sito web dove mostrare le immagini dei biglietti che tutta Italia ha inviato per abbracciare Giulia, uccisa a coltellate dall'ex fidanzato Filippo Turetta, e la famiglia Cecchettin, ma anche per raccontare la storia della figlia uccisa a 22 anni. È l'idea che, in questo momento, attraversa la testa di papà Gino.