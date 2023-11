Omicidio Cecchettin. Nuovo post social di papà Gino: «L'unica mano alzata su una donna deve essere quella per invitarla a ballare»

VIGONOVO (VENEZIA) - Gino Cecchettin, papà di Giulia, condivide sui suoi profili social un nuovo post: «L'unica mano alzata su una donna deve essere quella per inviarla a ballare». Diventato ormai portabandiera della lotta contro la violenza sulle donne, Cecchettin dopo il 25 novembre torna a parlare su "larga scala" attraverso i suoi profili che ogni giorno continuano ad aumentare di followers.

Il post del papà di Giulia: «Parlate, denunciate, fidatevi». La sorella: «È necessario un cambiamento»

Le reazioni e le " confessioni" sotto il post

A pochi minuti dalla pubblicazione, il post ha già raggiunto un elevato numero di reazioni tra "mi piace" e commenti anche da fuori dei confini italiani tanto che c'è anche chi è intervenuto scrivendo in spagnolo. Tra gli scritti, c'è chi si confida con quel papà raccontando a sua volta la storia di una violenza subita: «Caro Gino, ti avrei voluto come padre. Il mio è stato molto violento e cattivo tanto che non lo considero “un padre”. Sei un grande uomo». E chi ancora scrive: «Gino, sei un papà stupendo, vorrei tanto abbracciarti un giorno». È una vera e propria battaglia quella di cui papà Gino e l'altra figlia Elena stanno portando avanti dopo l'omicidio di Giulia Cecchettin. Intanto il suo ex fidanzato Filippo Turetta si trova nel carcere di Montorio Veronese in attesa dell'interrogatorio fissato per martedì.