Gatto incastrato sotto un paraurti per 300 km: auto smontata per salvarlo

di Filippo De Gaspari

VENEZIA - Ha viaggiato da Firenze a Tessera, incastrato sotto il paraurti di un'auto di turisti francesi. Forse cercava riparto dalla cappa di caldo o è stato investito durante il tragitto. Ad accorgersi di lui, stanco e impaurito, è statadell'aeroporto Marco Polo, che per liberarlo ha dovuto far smontare parte della carrozzeria dell'auto. Peppo, così lo hanno chiamato, è un bel micione di quattro chili ed è stato recuperato lunedì dai volontari dell'associazione Amici del Rifugio Mamma Rosa di Marano di Mira, che hanno subito lanciato un appello social per ritrovare la sua famiglia.Il tam tam mediatico ha attraversatoed è arrivato proprio ai proprietari del micio, che giovedì hanno chiamato e sono saliti dalla Toscana fino a Venezia per riprenderselo e riportarselo a casa. Ora Peppo sta bene, ha qualche ustione procurata durante il viaggio per via della posizione che ha tenuto durante il lungo viaggio in autostrada ed era affamato e disidratato, ma si rimetterà presto in sesto. A salvarlo sono state soprattutto le migliaia di condivisioni in Facebook di un appello diffuso dagli stessi Amici di Mamma Rosa, la cui pagina è seguita da quasi 30 mila utenti. La ricerca di Peppo è arrivata così fino a Firenze, da dove il suo lungo viaggio è iniziato e ha raggiunto i proprietari che giovedì si sono messi in contatto con l'associazione per venire a riprenderselo.