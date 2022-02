CAVALLINO TREPORTI - Lutto nel mondo sportivo litoraneo: si è spento all'età di 77 anni Gabriele Penso, storico allenatore della società di basket Litorale Nord. Grande appassionato di basket, da 45 anni aveva la tessera di allenatore, allenando tantissime formazioni locali, giovanili e della prima squadra. È spirato dopo aver combattuto una battaglia contro una malattia contro la quale ha dato tutto se stesso. Per molti anni è stato anche il custode del palasport Azzurri d'Italia, ruolo che ha ricoperto fino ad un paio di mesi fa, rinunciando solo quando le forze non gli permettevano più di essere presente al palazzetto come avrebbe voluto. Da allenatore ha seguito diverse formazioni arrivando anche in serie C con la Serenissima: una vita dedicata alla pallacanestro, seguendo i ragazzini del mini basket e le squadre del settore giovanile ma anche del campionato femminile. E ancora le formazioni della prima squadra. «Pensare al palasport Azzurri d'Italia senza la presenza di Lele dice il presidente del Litorale Nord, Moreno Vanin è molto difficile. Gabriele è stato per anni il custode guardingo della palestra e prima ancora allenatore della società. Non è mai mancato a nessuna partita di tutte le squadre, fino a quando la salute lo ha sorretto. I suoi famosi consigli, li porteremo sempre con noi». Tantissimi anche i commenti di cordoglio dei tifosi, da tutti è stato descritto come una persona molto legata al basket e alla società locale. Lascia la moglie Graziella e la figlia Tiziana.