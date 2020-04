Autocisterna si rovescia: trasportava 32mila litri di gasolio finiti in strada e nei pozzetti dell'acqua

Incidente a Fusina (Venezia) alle 5:30 di oggi, martedì 14 aprile. I vigili del fuoco sono intervenuti in località Fusina in via della Chimica a Venezia per il rovesciamento di un’autocisterna che trasportava gasolio: ferito l’autista.



L’automezzo si è rovesciato su una semicurva dopo la perdita di controllo da parte dell’autista. Le squadre dei vigili del fuoco arrivate da Mestre con due autopompe, un’autobotte, un carro schiuma, l’autogrù e il carro NBCR (nucleare, biologico, chimico, radiologico) e diciotto operatori, hanno soccorso l’autista, che è stato preso in cura dal personale sanitario del Suem.



Un letto di schiuma è stato disteso sul gasolio riversato per prevenire un’eventuale combustione. Circa metà del contenuto dell’autocisterna che trasportava 32.000 litri di gasolio, si è riversata all’esterno, finendo principalmente nei pozzetti dell’acqua piovana. Il rimanente gasolio è stato travasato dal personale del nucleo NBCR su un’altra autocisterna fatta arrivare sul posto. Sono ora in corso le operazioni di bonifica del terreno e dei pozzetti affidati ad una ditta specializzata in bonifiche ambientali. Le operazioni tecniche dei vigili del fuoco termineranno presumibilmente in tarda mattina. © RIPRODUZIONE RISERVATA