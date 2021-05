Ruba vestiti alla Nave de Vero, arrestato dalla polizia

MESTRE - Un cittadino senegalese con numerosi precedenti penali per reati contro la persona, il patrimonio e la pubblica amministrazione ed irregolare sul territorio nazionale, nella tarda mattinata del 22 maggio, ha tentato di asportare indumenti per un valore di circa 80 euro dal negozio Ovs nel centro commerciale «Nave de vero» a Marghera e successivamente, una volta scattato l'allarme anti taccheggio, ha provato a sottrarsi ai controlli del personale, dando in escandescenza e diventando violento.

La Squadra Volanti della Questura di Venezia, contattata dall'esercizio commerciale, è prontamente intervenuta sul luogo dell'accaduto ed è riuscita a trarre in arresto il soggetto, il cui comportamento era stato ripreso dalle telecamere della videosorveglianza. Dalle immagini infatti, è emerso che, dopo esser stato bloccato e invitato a seguire gli addetti del negozio, tentava di fuggire e assumeva un atteggiamento aggressivo nei loro confronti. Per il colpevole, dopo il rito in direttissima, il Tribunale ha convalidato l'arresto adottando la misura della custodia cautelare in carcere fino alla prossima udienza fissata per il 7 giugno.