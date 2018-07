Tenta di rubare in una tenda nel camping Europa Village: preso un 26enne

CAVALLINO TREPORTI - Un marocchino di 26 anni, con numerosi precedenti, è stato arrestato questa notte dai carabinieri per aver tentato di rubare in una tenda nel camping Europa Village. I militari sono intervenuti chiamati dal personale della sicurezza della struttura ricettiva che avevano fermato il malvivente il qaule stava impossessandosi degli effetti personali di un turista danese. Lo straniero aveva già ricevuto un avviso orale emesso dal Questore di Catanzaro. Vista la sua pericolosità ed i suoi precedenti, i militari dell'Arma hanno arrestato il giovane e d'intesa con il magistrato di turno del tribunale di Venezia, portato in carcere, a disposizione dell'autorità giudiziaria in attesa del processo di convalida fissato per domani.

