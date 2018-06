La recita, l'abbraccio e il furto: un caso ogni tre giorni

di Davide Tamiello

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

MESTRE - Sicurezza, buone doti di recitazione, velocità. E un pizzico di malizia, che non guasta mai. È questa la ricetta della cosiddetta tecnica dell'abbraccio, un colpo a metà tra il furto con destrezza e la truffa, e che ha come vittime designate gli anziani. L'estate è appena cominciata, e questa particolare tipologia di delinquenti ha iniziato a scatenarsi: nell'ultimo mese sono stati registrati già sette casi in provincia di Venezia, uno ogni tre-quattro giorni. Portafogli, collane e bracciali d'oro, Rolex: il bottino solitamente gira sempre intorno a questi oggetti.