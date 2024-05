PAESE (TREVISO) - Svaligia una fioreria, rubando vasi di rose per un valore di 600 euro, ma viene inchiodato dalle telecamere. E' scattata la denuncia per il ladro "romantico" che il 30 aprile scorso aveva depredato il vivaio "Flormedia Italiana", di via IV Novembre a Paese. Il manolesta è un 50enne, del posto che quella notte si è impadronito di alcuni vasi di rose e di un fusto contenente granaglie.

Forse voleva rifarsi il giardino a costo zero o forse voleva fare bella figura con qualcuno, regalando rose che non gli erano costate un centesimo. O forse - movente assai meno nobile - sperava di rivenderle. Il bottino, tra fiori e il resto del materiale sottratto, ammonta a 600 euro. Fondamentali, per smascherare il ladro solitario sono stati i filmati delle telecamere. L'uomo ora deve rispondere di furto aggravato.