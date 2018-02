Festa Carnevale, baby gang in azione Raffica di furti con strappo di collane

MESTRE - Raffica di furti con strappo a Mestre ad una festa di Carnevale al Pala Expo di sabato notte. A dare l’allarme e richiedere l'intervento della Polizia gli uomini del servizio di sicurezza che hanno indicato un gruppo di ragazzi, parti lese dei furti. La dinamica dei colpi era sempre la stessa: un gruppetto si avvicinava con una scusa banale e poi uno strappava la collana dal collo della vittima. Se questi reagiva in qualche modo, il ladro spruzzava uno spray urticante per avere il tempo di nascondersi tra la folla della festa.



Questa modalità è stata messa in atto con 4 persone ed ha fruttato ai ladri ben 5 collane. L’ambiente comunque chiuso non ha giovato ai malfattori che sono stati descritti nei dettagli dalle vittime di furto e dai loro amici. La Polizia così ha individuato un gruppo di 8 ragazzi, che hanno dichiarato di essere privi di documenti, ragion per cui sono stati tutti condotti in Questura per l’identificazione.



Giunti sul posto, però, hanno tutti esibito i propri documenti d’identità. Il gruppo composto da 7 ragazzi ed una ragazza tra i 17 ed i 21 anni sono residenti tutti nelle province di Modena e Genova ed hanno numerosi precedenti per reati simili alcuni commessi in concorso. Per i fatti di domenica notte sono stati denunciati per furto con strappo continuato in concorso J. D. S. N. di 19 anni e S.D. 19 anni entrambi genovesi. I minori, sentito il magistrato di turno, sono stati collocati in comunità.

© RIPRODUZIONE RISERVATA