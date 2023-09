Furti continui sotto l'ombrellone a Jesolo e Bibione: ladro seriale bandito dalle spiagge per 3 anni

JESOLO/BIBIONE (VENEZIA) - Sono stati emessi due fogli di via obbligatori a carico di uno straniero e di un italiano che, lo scorso agosto, avevano creato disordini in un mezzo di trasporto pubblico. Nella fattispecie, lo straniero, in stato di alterazione alcolica, aveva aggredito l'autista e importunato altri passeggeri. L'italiano, invece, approfittando della concitazione del momento, aveva sottratto il cellulare a un passeggero, cosa non passata inosservata e che aveva generato ulteriori tensioni nel bus.

Per entrambi, foglio di via di tre anni.

FURTI IN SPIAGGIA

Altro foglio di via obbligatoria della stessa durata, questa volta a Bibione, nei confronti di un "topo da spiaggia". Approfittando della distrazione dei turisti, rubava portafogli e borselli lasciati incustoditi sotto gli ombrelloni. Fermato, era stato trovato in possesso di un coltello a serramanico e tratto in arresto dalla Polizia Locale. Non ultimo, la divisone anticrimine della Questura ha predisposto altri provvedimenti a carico di una persona che aveva commesso vari furti in negozi tra Jesolo e Bibione. Raggiunto dal cosiddetto Daspo Willy (il provvedimento che prende il nome dal 21enne pestato a morte a Colleferro), si era reso responsabile (in concorso con altri) di altri furti, ma anche di spaccio di stupefacenti, aggressione e possesso di un coltello a serramanico. Con questa restrizione, il ragazzo non potrà più mettere piede nelle due località balneari per tre anni: in caso di violazione è prevista una sanzione penale che va dagli 8 ai 20mila euro.