Venezia, vittoria col brivido sul Foggia (2-1), ma playoff sicuri

di ​Vanni Zagnoli

Tutti i servizi e le pagelle sul Gazzettino del 6 maggio

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Da Venezia la serie B oggi appare persino banale, nel senso che vincono tutte le più forti.Non mente, invece, la vetta. Vincono Frosinone e Palermo, arrivano intanto a più 2 e più 1 sul Parma, in campo domani nello pseudoderby di Cesena. I ciociari impiegano 6’ per decidere la partita, i rosanero metà tempo, la Ternana si avvia al ritorno in C, avendo perso le sfide alle grandi, a Parma e con il Palermo, appunto. Oggi colpa della doppietta di La Gumina, da serie A, da 0-3 la rimonta non si completa, sul 2-3.Il resto è secondo pronostico, con il Venezia per oggi quarto, accanto agli emiliani, grazie alla 5^ vittoria in sequenza, ma in extremis, dopo il pareggio del Foggia. Poi il Bari, su e davanti al Perugia, e il Cittadella, raggiunto dal Brescia, praticamente salvo. Sono fra le outsider dei playoff, dove le due non promosse fra Parma, Frosinone e Palermo ripartiranno da favorite, per la terza promozione.Lo Spezia condanna quasi la Pro Vercelli, in un quasi derby, con goleada. Il Novara si fa raggiungere dal Pescara nel secondo tempo, rischia persino la C diretta. Ascoli e Avellino procedono a braccetto, pareggiano e lasciano l’Entella a un punto. I liguri naufragano a Salerno, dove il presidente Lotito è contestato. «Non è la mia seconda squadra - racconta -, la serie A non si raggiunge subito». Una retrocede subito ma altre 4 rischiano, dal Pescara in giù, dunque Cremonese, Novara e Cesena. I grigiorossi sono in campo lunedì sera a Empoli. Ricordiamo i cannonieri, Caputo è già campione, con 25 reti, Di Carmine (Perugia) ne ha 21, l’altro empolese Donnarumma e Montalto (Ternana, infortunato) sono a 20. Presto sarà tempo anche dei playoff e dei playout, in serie C, per evidenziare l’ultima promossa in B., i risultati e i marcatori.Ascoli-Avellino 1-1: 32’ Castaldo (Av), 44’ Pinto (As).Bari-Perugia 3-1: 38’ Gyomber (B); st 29’ Andrada (B), 41’ Diamanti (P), 46’ Floro Flores (B).Cittadella-Brescia 2-2: 39’ Schenetti (C), 41’ Spalek (B); st 31’ Bartolomei (C), 34’ Tonali (B).Frosinone-Carpi 1-0: 5’ Dionisi.Novara-Pescara 1-1: 31’ Moscati (N), 7’ st Valzania (P).Salernitana-Entella 1-0: 8’ st Bocalon.Spezia-Pro Vercelli 5-1: 12’ Gilardino (S) rig (Paghera sgambetta De Francesco), 16’ Marilungo (S), 23’ Paghera (P); st 27’ Gilardino (S), 45’ Marilungo (S), 49’ Awua (S).Ternana Unicusano-Palermo 2-3: 22’ e 45’ La Gumina (P); st 16’ Rolando (P), 34’ Finotto (T), 38’ Tremolada (T).Venezia-Foggia 2-1: 41’ Litteri (V) rig: Tonucci trattiene Domizzi; st 47’ Mazzeo (F), 49’ Stulac (V).Domani alle 17.30 Cesena-Parma; lunedì (ore 20.30) Empoli-Cremonese.: Empoli 78, Frosinone 68; Palermo 67, Venezia e Parma 66, Bari 64, Cittadella 62, Perugia 59; Foggia 54, Spezia 53, Salernitana e Carpi 51, Brescia e Pescara 47, Cremonese 44, Cesena e Novara 43; Avellino e Ascoli 42; Entella 41, Ternana Unicusano e Pro Vercelli 37.