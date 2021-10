MIRANO - La conquista del titolo iridato dell'Italia nella specialità inseguimento a squadra ai Campionati Mondiali su pista a Roubaix, in Francia, porta anche la firma del campione olimpico e primatista mondiale di Mirano, Francesco Lamon. Il 27enne azzurro, che era stato il trascinatore del quartetto per raggiungere la semifinale, per scelta tecnica del Ct Marco Villa (tenendo presente che di recente aveva partecipato anche agli Europei...

