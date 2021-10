Rubate le super-bici Pinarello degli azzurri campioni del mondo, ognuna vale 50.000 euro. Colpo da professionisti: li tenevano d'occhio

ROUBAIX - Una brutta sorpresa ha accolto questa mattina, 23 ottobre, la spedizione italiana ai Mondiali di Ciclismo su Pista a Roubaix. Le biciclette del gruppo inseguitori e velocisti, comprese quelle del quartetto oro iridato con Filippo Ganna, Jonathan Milan e Francesco Lamon, sono state rubate. Il furto è avvenuto nella notte. Si tratta di bici da 50.000 euro l'una. Il furgone su cui erano state caricate, pronte per tornare in Italia, è stato scassinato e sono state prelevate 20 biciclette di cui 15 da pista.

APPROFONDIMENTI CICLISMO Jonathan Milan argento mondiale nell'inseguimento, Filippo Ganna... MIRANO Francesco Lamon, il ciclista 27enne, prima le Olimpiadi e poi i... BUJA Pronta la festa in paese per il ciclista Jonathan Milan, oro alle... CICLISMO Europei su pista, Milan (ri)conquista l'oro nell'inseguimento...

Dai primi rilevamenti della polizia è emerso che si è trattata di opera di professionisti, che sapevano quale furgone scassinare, nonostante i controlli del parcheggio privato e custodito in cui si trovava il mezzo. «È stata opera di professionisti ben organizzati - commenta al sito della Federciclismo il capo delegazione a Roubaix, Roberto Amadio -. Sapevamo della difficoltà, da questo punto di vista, della trasferta e per questo abbiamo scelto di soggiornare in un albergo con parcheggio privato e controllato pur a costo di spostamenti giornalieri più impegnativi.»