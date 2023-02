Fossò, malore improvviso in casa ma non se ne accorge nessuno. Serafino muore a 67 anni. I vicini lo scoprono dopo 2 giorni

FOSSO' - Trovato morto nella sua casa martedì a Fossò. Serafino Callegaro aveva 67 anni. Viveva da solo, non aveva figli e non è mai stato sposato. Non aveva mai avuto un lavoro fisso e si manteneva raccogliendo ferrovecchio. Lo portava a casa un po' alla volta con il suo motocarro Ape e quando ne aveva ammucchiato un po' nel cortile della propria abitazione lo rivendeva ad una ditta specializzata, guadagnando però pochi spiccioli. Viveva in modeste condizioni in via Trentino a Fossò. Poiché da due giorni non usciva dall'abitazione, i vicini di casa hanno dato l'allarme a un fratello che vive a Campolongo Maggiore, che si è immediatamente recato sul posto.