Autocombustione, fiamme spontanee nell'azienda che lavora metalli

FOSSALTA DI PIAVE - Questa mattina, 30 giugno, alle ore 7 circa, i vigili del fuoco sono intervenuti in via dell’Artigianato aper l’incendio divampato all’interno di un’azienda di lavorazioni di metalli. Le fiamme, divampate probabilmente per l’, hanno prodotto un’visibile da molto lontano. Le squadre dei pompieri arrivate da Mestre, San Donà, Motta di Livenza e Treviso con tre autopompe serbatoio, due autobotti, un carro schiuma e un’autoscala, hanno in breve tempo circoscritto le fiamme utilizzando della schiuma, evitando l’estensione del rogo a tutta l’azienda.Gli scarti di lavorazione di allumino sono stati poi portati all’esterno ed inertizzati con della sabbia. L’incendio ha interessato soltanto la parte del fabbricato adibita a deposito degli scarti di lavorazione. Danneggiata anche parte della copertura. Agibile la parte dell’azienda adibita alle lavorazioni dei metalli.