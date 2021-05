Il fondo Ece compra l'hotel Bonvecchiati, uno dei più grandi di Venezia: investimento da 100 milioni

VENEZIA - Il complesso alberghiero Bonvecchiati, di oltre 10.000 metri quadri, in Calle Goldoni nei pressi di Piazza San Marco, a Venezia, è stato acquisito dal fondo Ece, European Lodging Recovery Fund. Il fondo è attualmente in fase di costituzione da parte di Ece Real Estate Partners che ha avviato l'acquisizione in joint venture con gli sviluppatori Soravia e Denkmalneu. Il Bonvecchiati, con 191 stanze, un ristorante, il bar, la spa e due ormeggi, è uno dei più grandi hotel di Venezia. L'investimento è di 100 milioni di euro e comprende la riqualificazione e la ristrutturazione dell'asset.