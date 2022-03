Tornano le feste Vip nei palazzi: annunciati anche Bob Sinclair e Andrea Bocelli

VENEZIA - Dopo un Carnevale diffuso, che ha portato nella città d'acqua una ventata di divertimento e spensieratezza anche nei palazzi veneziani, con feste private e balli in maschera che hanno scaldato l'atmosfera facendo dimenticare per qualche istante i problemi, la stagione veneziana dei grandi eventi continua con un ricevimento. Che già si annuncia come uno tra i più glamour dell'anno e dedicato ai festeggiamenti per il sessantesimo compleanno di un imprenditore pakistano.



COMPLEANNO VIP

Ancora per il momento segretissima la sua identità e le notizie sono blindatissime, esattamente come l'evento che verrà celebrato questa sera in uno dei palazzi più sontuosi del mondo, sul Canal Grande: Pisani Moretta, già teatro di party mondani tra i più esclusivi. Non ultimo Il ballo del doge di Antonia Sautter - la stilista veneziana che nel suo atelier a pochi passi da Piazza San Marco custodisce 1.200 costumi - che ha incantato i suoi ospiti in occasione dell'ultima kermesse carnevalesca.

E sarà ancora lei, a quanto è dato sapere, ad occuparsi di tutti i dettagli dal punto di vista dell'intrattenimento e dell'allestimento delle sale, fino al menù proposto. Il tutto attraverso momenti affidati alle performance del suo staff artistico che ben contraddistinguono il suo stile. Un genetliaco, da quel che si sa, sorvegliatissimo e che già si annuncia come un evento pronto a far parlare di sé la città e destinato a fare da traino agli appuntamenti futuri.

Sull'onda di un Carnevale 2022 di grande successo, ecco quindi che in laguna arrivano i primi eventi privati, curati nei minimi dettagli, con musica dal vivo affidata a personaggi del mondo musicale internazionale. Da quello che trapela la serata di oggi sarà infatti animata dal disc jockey superstar e produttore discografico francese, Bob Sinclar, celebre tra gli altri amatissimi brani del suo ricco repertorio tutto da ballare per la sua Love generation e il remix della canzone A far l'amore comincia tu di Raffaella Carrà, tormentone del film premio Oscar La grande bellezza di Paolo Sorrentino.



ARRIVA BOCELLI

E vero gioiello tutto italiano il ritorno in città, dopo l'inaugurazione del rinnovato ponte di Rialto nel settembre dell'anno scorso, del tenore e cantante pop italiano Andrea Bocelli, che rumors danno in arrivo proprio per questa serata insieme ad una band. Oltre un centinaio gli invitati che sarebbero attesi alla festa esclusiva, ospitati al Gritti Palace, con affaccio sulla Basilica della Salute. Hotel cinque stelle lusso che sarebbe stato interamente prenotato ad uso esclusivo degli ospiti. Per avvolgerli in un'atmosfera unica e indimenticabile.