Florida, isola in vendita a 14 milioni di dollari: solo 6 anni fa era stata acquistata per 65 mila. Ecco perché è aumentato il valore

Pine Key, un'isola situata nella baia di Tampa in Florida, conosciuta come “Beer Can Island”, è stata messa in vendita a 14,2 milioni di dollari.

Ciò che sorprende è il fatto che questa mossa arriva solo sei anni dopo che l'isola è stata acquistata da un gruppo di amici per meno di 64 mila dollari con l'intenzione di utilizzarla come punto d'appoggio per il loro tiki bar galleggiante. Il gruppo di quattro investitori ha investito circa 5 milioni di dollari per rinnovarla.

Il progetto iniziale

Inizialmente, l'idea era soltanto quella di avere un punto d'appoggio per il loro tiki bar galleggiante. Tuttavia, l'isola si è presto trasformata in un luogo popolare per matrimoni, feste e concerti, attirando migliaia di curiosi. «Siamo grati per il grande sostegno che abbiamo ricevuto dalle persone nel corso degli anni», ha affermato Cole Weaver, uno dei proprietari principali. La storia di Pine Key come luogo di svago non è recente: prima dell'acquisto da parte di Weaver e dei suoi soci, l'isola era un importante punto di ritrovo per gli abitanti del luogo. Spesso, infatti, si era possibile trovare mari di lattine e bottiglie dopo alcune serate molto movimentate.

La trasformazione e le problematiche

Con James Wester, specializzato nella promozione e gestione di nightclub, e John Gadd, un finanziatore del progetto, il gruppo ha visto l'opportunità di trasformare completamente Pine Key. Hanno aggiunto infrastrutture come bagni, cabine con tetti di paglia, uno scivolo d'acqua e un bar, pensando a tutto ciò che la gente richiede a una location per feste private. Nonostante l'entusiasmo iniziale, le autorità della contea di Hillsborough hanno sollevato preoccupazioni riguardo l'uso dell'isola, sostenendo che dovrebbe essere preservata come riserva naturale, specialmente per specie protette come i lamantini. Anche la capacità da parte dell'ufficio dello sceriffo della contea di intervenire in maniera tempestiva in caso di emergenze è stata messa in discussione.

La messa in vendita

Il prossimo proprietario di Pine Key dovrà affrontare sfide significative per rendere l'isola un luogo per feste ed eventi. Nonostante ciò, il luogo offre un'opportunità unica per chi è alla ricerca di un rifugio esclusivo o desidera investire in una delle poche isole private nella baia di Tampa. «Questa opportunità è estremamente rara», ha dichiarato Weaver, sottolineando il valore unico di Pine Key. Chiunque sia disposto ad accettare la sfida di bilanciare sviluppo e conservazione potrebbe trovare nella Beer Can Island non solo un'isola, ma un vero e proprio tesoro.