JESOLO - Coreografie a forma di piramide e le migliori selezioni della musica techno per una festa da ballare fino all'alba. Jesolo come Ibiza. Stagione al via alla discoteca Il Muretto che sabato notte - 18 febbraio - ha iniziato la programmazione del 2023 con un'anteprima di quello che sarà la prossima estate. Per il debutto, la storica discoteca di via Roma destra, icona del divertimento notturno dell'intero Nordest, ha voluto celebrare il carnevale con una data destinata a rimanere negli annali.

A riaccendere la movida jesolana, infatti, è stato il remake del celebre party dell'Amnesia di Ibiza, il famoso "Pyramid". Per l'occasione non sono mancante scenografie suggestive e, ovviamente, i grandi ospiti in consolle, ovvero i dj Ben Sterling, Jackmaster e Luca Donzelli, famosi per suonare le loro selezioni nei migliori club del mondo. Per una notte a essere riprodotto è stato l'evento che sull'isola bianca ha fatto parlare per tutta la scorsa estate, diventando a tutti gli effetti uno degli appuntamenti più intriganti e seguiti delle disco ibizeniche. Soprattutto per la presenza di super dj alla consolle, ovviamente a base di musica techno ed elettronica. Tutte caratteristiche, nemmeno a dirlo, replicate anche a Jesolo.



RISPOSTA

La risposta del pubblico è stata incredibile, portando il locale al tutto esaurito - circa 3mila persone - con la pista da ballo piena fino alla chiusura con l'ultima hit. Giovanissimo il target degli ospiti, attestato tra i 20 e i 25 anni, proveniente da tutto il nord Italia, ma anche dalla Toscana e dell'Emilia Romagna. Per tutti, superata la coda all'ingresso, la voglia è stata solo quella di buttarsi in pista per vivere una notte magica a base di musica house. Insomma, un riscontro positivo per il Muretto, ma anche per tutta la città. «La notte trascorsa commenta uno dei gestori, Samuele Bucciol - è la testimonianza di come il pubblico risponda sempre in maniera positiva all'intrattenimento di qualità, arrivando a Jesolo da tutta Italia anche fuori stagione. Ci fa ben sperare per i prossimi appuntamenti e anche in vista della stagione estiva. La programmazione è di spessore, in linea con la storia di questo club, e non mancheranno le sorprese. Stiamo lavorando per mantenere una crescita costante, sia di qualità creativa e artistica che dei servizi».

Le prossime aperture sono previste per il weekend di Pasqua, il 25 aprile e il Primo maggio. Poi il calendario estivo fino all'autunno. Dallo scorso anno la gestione è di Snackholding srl, società formata dai tre soci Stefano Rampinelli, Samuele Bucciol e Paolo Chiarella che proprio in questi gironi ha rinnovato il contratto con i proprietari del locale, la famiglia Bettin, allungando così di dodici anni la collaborazione.