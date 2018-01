Ferito con la siringa sporca durante la rapina: scatta l'incubo contagio

di Monica Andolfatto

MARTELLAGO - L'incubo di essere stato. Lo sta vivendo lui e anche la sua famiglia. La vita di uno, residente a, è cambiata da quella maledetta sera che unlo hae lo hacon lasporca di sangue utilizzata come un coltello. Era il 15 gennaio scorso e il 22enne si trovava al distributore Eni tra via Einaudi e via Circonvallazione a Mestre. Verso le due, stava aspettando il padre che lo andasse a prendere. All'improvviso uno sconosciuto si è materializzato alle sue spalle. Era incappucciato e voleva i soldi. In mano l'ago. Non lo ha nemmeno minacciato ma gli si è scagliato contro,: è lì che gli voleva piantare l'arma. Allora il giovane, terrorizzato, ha cercato di reagire, gli ha bloccato il braccio afferrandolo per le spalle, ma nel tentativo di allontanarlo, l'altro lo ha punto alla mano. Il ragazzo non appena raggiunto dal padre si è recato immediatamente all'ospedale ed è stato sottoposto a. La paura è quella di contrarre l'o l'