Federica Pellegrini e Matteo Giunta alle Maldive, il romantico bagno tra i fondali cristallini. Poi il dettaglio "inaspettato" Video

Federica Pellegrini e Matteo Giunta in luna di miele alle Maldive, il romantico bagno tra i fondali cristallini. Era il 27 agosto quando la regina dello stile libero e il suo allenatore si sono detti sì nella splendida cornice della chiesa di San Zaccaria a Venezia .

A distanza di quasi quattro mesi, i due neosposini sono volati al mare in una location da sogno per trascorrere finalmente l'agognata luna di miele. Nel video, il bagno dei neosposini poi il dettaglio hot. «La Natura ti sorprende sempre, scusate il mio lato b in primo piano - commenta ironica Fede - ma mio marito ha delle evidenti preferenze». Boom di like.