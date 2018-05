Federica Pellegrini con la "Pink boobs t-shirt" per la campagna contro il tumore al seno

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Federica Pellegrini su Instagram lancia campagna per sensibilizzare le donne sull'importanza della prevenzione contro il tumore al seno.«Ecco a voi, la Pink Boobs T-Shirt. Questa maglia e’ stata ideata da @glimmedshop per sensibilizzare le giovani donne sull'importanza della prevenzione contro il tumore al seno - si legge in un post pubblicato dalla campionessa di nuoto -. Sostieni anche tu la ricerca scientifica di @fondazioneumbertoveronesiacquistando la Pink Boobs T-Shirt sul sito www.glimmed.it. L'intero ricavato sosterrà ricercatori che hanno deciso di dedicare la propria vita allo studio e alla cura del tumore al seno».