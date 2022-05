Paura e rischio esplosioni nella notte: a fuoco una serra con bombole di gpl Foto

CAVALLINO - Alle 22:30 di venerdì, i vigili del fuoco sono intervenuti in via Brigata Sassari a Cavallino-Treporti per l’incendio divampato all’interno di una serra adibita a ricovero attrezzi. I pompieri arrivati da Jesolo e da San Donà con 2 autopompe, un’autobotte e 10 operatori, sono riusciti a spegnere le fiamme, rese particolarmente pericolose per la presenza di numerose bombole di GPL.

Le cause dell’incendio sono al vaglio dei tecnici dei vigili del fuoco. Le operazioni di completo spegnimento e bonifica delle bombole sono terminate alle 1.