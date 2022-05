Esplosione, crolla la casa: gravemente ferito un 42enne, ora è a Padova al reparto grandi ustionati

SAN DONA' DI PIAVE - Esplosione all'interno di una abitazione in via Verino Zanutto al civico 15 a San Donà di Piave. Sul posto i vigili del fuoco hanno estratto un ferito grave, si tratta di Federico Serafin, 42 anni proprietario della casa. In un primo momento si temeva ci fossero altre persone sotto le macerie dell'abitazione che è andata distrutta. I pompieri sono infatti intervenuti con il gruppo cinofilo e l'Usar (Urban Search and Rescue) specializzato nel trovare le persone tra le macerie. Le ricerche fortunatamente non hanno dato esito e quindi sembra che l'uomo fosse solo in casa al momento del terribile botto. La compagna dell'uomo, infatti, è rientrata poco dopo il terribile incidente.

APPROFONDIMENTI SAN DONà DI PIAVE Esplosione: crolla la casa, estratto un ferito grave. Guarda cosa... PIEVE DEL GRAPPA Anziana esce di casa e scompare: ore di angoscia, l'intero paese... SELVAZZANO Garage in fiamme, coppia di anziani evacuata da casa e portata...

Cosa è successo

L'esplosione è successa nel primo pomeriggio di oggi, 15 maggio, attorno alle 15: i vicini hanno udito un botto terribile e la casa è crollata. I vigili del fuoco sono intervenuti con squadre giunte da San Donà di Piave e da Mestre: in tutto 25 uomini. Secondo una prima ricostruzione la deflagrazione potrebbe essere stata causata da una fuga di gas. Una bomba terribile sentita a grande distanza e che ha fatto crollare il tetto della casetta al pian terreno.

Chi è il ferito

Sono stati proprio i vigili del fuoco a soccorrere per primi il ferito. L'uomo è apparso subito molto grave e con ustioni sul corpo. E' stato immediatamente intubato e portato via con l'elicottero dal personale del 118 in codice rosso. Ora si trova ricoverato nell'ospedale di Padova.

Intervenuti anche i carabinieri per cercare di ricostruire quanto successo assieme ai tecnici. L'abitazione è stata sottoposta a sequestro.