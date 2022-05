Anziana esce di casa e scompare: ore di angoscia, l'intero paese cerca Valeria

PIEVE DEL GRAPPA - Anziana esce di casa e scompare. Sono ore di angoscia e di ricerche a Crespano di Pieve del Grappa: l'intero paese si sta mobilitando per la scomparsa di Valeria Rosato, 88 anni. La signora è uscita di casa stamattina, 15 maggio, verso le 6.30 e non ha più fatto ritorno. Non ricevendo sue notizie, i familiari hanno lanciato l'allarme e ne hanno denunciato la scomparsa. Subito sono scattate le ricerche: carabinieri, vigili del fuoco, soccorso alpino e squadre cinofile stanno battendo il paese palmo a palmo. Mentre l'elicottero dei vigili del fuoco sorvola la zona dall'alto. La speranza di tutti è di trovarla viva e in buone condizioni. Anche la sindaca Annalisa Rampin ha lanciato un appello su Facebook, condiviso centinaia di volte: «È scomparsa da Pieve del Grappa una signora di nome Rosato Valeria di anni 88 capelli grigi raccolti, vestita con felpa grigia e pantaloni grigi con vestaglia Rosso bordeaux porta sandali color nocciola. Chi la dovesse incontrare lo segnali al 112. Grazie per la collaborazione».

