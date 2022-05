Esce per una passeggiata nel bosco e non rientra più, disperso un 78enne

BELLUNO - Dalle 18.30 di oggi, 15 maggio, il Soccorso alpino di Auronzo, nel bellunese, insieme con i Vigili del fuoco e Carabinieri sta partecipando alle ricerche di un 78enne del posto. L'uomo era uscito per un giro nei boschi questa mattina, senza indicare la meta e senza cellulare, verso le 11.30 ed era atteso per le 16 a casa dove non è mai arrivato. Le perlustrazioni si stanno concentrando nella zona di Soccosta, sotto le ex funivie. Attivate anche le Stazioni del Soccorso alpino limitrofe.