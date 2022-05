Garage in fiamme, coppia di anziani evacuata da casa e portata all'ospedale

SELVAZZANO - Incendio oggi pomeriggio, 15 maggio, in un garage in via Santa Marta a Selvazzano. Le fiamme hanno completamente distrutto tutto quello che si trovava all'interno del garage. E la coppia di anziani che abita nell'appartamento sopra al garage è stata evacuata dalla propria abitazione e portata in ospedale. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno spento il rogo e messo in sicurezza lo stabile. Ora si cercano le cause che acceso le fiamme che hanno ridotto in cenere il garage e il suo contenuto.