Eroina gialla in omaggio dal pusher: due giovani salvati dall'overdose

BELLUNO - L’acquisto “grosso” di droga a Mestre, dal marocchino, in via Piave di fronte alla stazione, e in omaggio un assaggio di eroina gialla. I tossicodipendenti ne parlano come l’eroina più buona del mondo, perché è talmente pura, non tagliata, che basta una dose al giorno “per stare bene”. Una droga che però, soprattutto per i ragazzini alla loro prima volta, può essere letale. Una sostanza killer che ha già mietuto diverse vittime a Mestre nell’autunno...