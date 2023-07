ERACLEA - «Con molta probabilità si è trattato di un errore umano: attendiamo gli esiti delle indagini, poi faremo tutte le valutazioni del caso». È corsa nel luogo dell'incidente nel cuore della notte, avvisata da alcuni residenti, la sindaca Nadia Zanchin, che ha seguito gran parte delle operazioni di soccorso, accertandosi personalmente delle condizioni dei feriti. «Nessuno per fortuna commenta la prima cittadina è in pericolo di vita e questo è l'aspetto che più ci conforta ma che ovviamente non cancella la gravità dell'accaduto. Ci sono degli accertamenti in corso, Fap e Atvo avvieranno un'indagine interna: attendiamo di conoscerne gli esiti. Tra l'altro la videosorveglianza dell'autostazione potrebbero aver ripreso l'incidente. In queste ore il primo e unico pensiero è stato per i feriti: tutti hanno ricevuto l'assistenza necessaria e ci risulta che tutti sono stati dimessi dagli ospedali. In questo senso mi sento di ringraziare tutti i soccorritori intervenuti per l'ottimo coordinamento. Ora sarà opportuno accertare ogni responsabilità: questo episodio non fa bene alla nostra città».

ERRORE UMANO

La stessa Fap non ha escluso l'errore umano. «In base a una prima ricostruzione è sempre la sindaca a parlare il trenino stava concludendo il proprio tour ed era entrato nell'area dell'autostazione: facendo una manovra una delle ruote del secondo vagone potrebbero aver colpito un tombino sbilanciando verso sinistra la carrozza e gli stessi passeggeri, che poi sono finiti sull'asfalto. Al momento però stiamo parlando di ipotesi, attendiamo la conclusione delle indagini». Un concetto che la prima cittadina ha ribadito lunedì notte anche nel luogo dell'incidente. «Gli animi erano accesi è sempre la Zanchin a parlare , qualcuno aveva già sparato le proprie sentenze: ho invitato tutti alla calma, aspettando la conclusione delle indagini». Per il momento comunque il servizio del trenino è stato sospeso, mentre il mezzo è stato sequestrato. «Il servizio è stato sospeso in via preventiva conclude la sindaca attendiamo l'esito delle indagini e poi decideremo se farlo proseguire e nel caso con quali modifiche. Per noi non ci sono preclusioni, come abbiamo detto ai vertici di Fap, anche perché questo è il primo incidente simile e il servizio è da sempre molto apprezzato: tuttavia è opportuno chiarire quanto accaduto e accertare ogni responsabilità».

I DANNI

Ingenti i danni al trenino, che riguardano ovviamente il secondo vagone, quello che si è rovesciato. Il costo di un trenino turistico nuovo sul tipo di quello in servizio a Eraclea è di circa 220mila euro.