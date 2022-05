Epatite C, in Veneto screening gratuito e senza impegnativa per i nati dal 1969 al 1989 Come fare e dove

Lunedì 16 maggio 2022 partirà in Veneto lo screening gratuito per l’epatite C, rivolto a tutte le persone nate tra il 1969 e il 1989. Questo screening rappresenta un’opportunità per la diagnosi precoce di una malattia che spesso può rimanere silenziosa per anni. Se non curata, questa patologia può provocare seri danni al fegato, tra cui il tumore e la cirrosi epatica. Da alcuni anni sono disponibili dei farmaci orali che permettono di curarla in modo semplice, efficace e con pochi effetti collaterali. «Questa contro l’epatite C interessa una parte non trascurabile della popolazione ed è lo strumento per una diagnosi precoce in grado di contrastare l’insorgenza di ulteriori patologie tra le quali i subdoli tumori epatici - commenta il presidente della Regione Luca Zaia -. Anche in questo caso, in Veneto cerchiamo sempre di fare il massimo per curare tutte le persone che ne hanno bisogno, e la prevenzione è la prima di tutte le cure».



I cittadini del Veneto nati tra il 1969 ed il 1989, che hanno diritto allo screening gratuito, sono circa 1.300.000. I più recenti studi stimano che lo 0,5-1% della popolazione italiana in età di screening sia affetto da epatite C. Ci si può attendere, quindi, che le persone con infezione da HCV in Veneto siano 6.500-13.000, a seconda delle stime. Molte di queste non sarebbero a conoscenza della malattia. Lo screening permetterebbe la loro identificazione e cura.

Epatite C, screening gratuito: dove si puo' fare

Lo screening sarà avviato in tutte le Aziende Ulss della Regione, nelle Aziende Ospedaliere di Padova e Verona e presso l’Istituto Oncologico Veneto . I cittadini nati tra il 1969 ed il 1989 potranno partecipare gratuitamente, sottoponendosi ad un esame del sangue che ricerca la presenza di anticorpi contro il virus dell’epatite C (HCV), causa della malattia. Il test potrà essere eseguito insieme ad altri esami del sangue oppure potrà essere prenotato direttamente presso i laboratori identificati dalle Aziende, anche senza impegnativa . In alternativa il cittadino potrà decidere di attendere la lettera di invito allo screening che gli arriverà a casa.

Epatite C, cosa succede se sono positivo?

In caso di positività all’esame del sangue, lo screening regionale offrirà esami di approfondimento e visite specialistiche . Il cittadino sarà accompagnato lungo tutto il percorso, dai primi esami all’eventuale diagnosi di epatite C, fino al trattamento in un centro regionale specializzato. Il percorso sarà completamente gratuito , senza pagamento del ticket. L’iniziativa, infatti, si inserisce in un progetto nazionale finanziato dal Ministero della Salute, con l’obiettivo di eliminare il virus HCV dal territorio nazionale. «La disponibilità dal 2014 anche nel nostro paese dei farmaci antivirali orali ad azione diretta per la terapia dell’epatite C ha aperto un modello efficace per curare i pazienti infetti con cicli specifici di trattamento – sottolinea l’assessore regionale alla Sanità Manuela Lanzarin -. Grazie alla campagna di screening che prende le mosse il 16 maggio prossimo, in Veneto sarà possibile rilevare le infezioni non ancora individuate e trattarle precocemente».

Oltre alle persone nate tra il 1969 ed il 1989, lo screening riguarderà anche quelle in cura presso i Servizi pubblici per le Dipendenze (Ser.D.) e quelle detenute in carcere. Questi gruppi di persone presentano un rischio maggiore di avere l’infezione. Per tale motivo, in queste categorie, non è previsto un limite di età per la partecipazione allo screening. Il test sarà offerto direttamente presso i Ser.D. e le carceri della Regione.

Pagina sito web Regione del Veneto per saperne di più: CLICCA QUI

Il volantino - PDF