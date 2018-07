Paura a Duna Verde: cucina a fuoco, palazzina invasa dal fumo

© RIPRODUZIONE RISERVATA

oco prima delle 13.30, i vigili del fuoco sono intervenuti in via Umago in localitàper un incendio divampato nella cucina al piano terra di una palazzina di tre piani: nessuna persona è rimasta ferita. I vigili del fuoco accorsi da San Donà con due mezzi hanno prontamente spento l’incendio estesosi dal piano cottura alla cappa e ai pensili della cucina. Danni da fumo a tutta l’abitazione utilizzata come casa vacanza. A scopo precauzionale è stata fatta arrivare sul posto un’ambulanza del 118 di cui non c’è stato bisogno. Le operazioni di messa in sicurezza dell’alloggio e l’aereazione dei fumi, che hanno invaso anche il vano scala degli altri appartamenti al momento vuoti, sono terminate dopo circa un’ora.