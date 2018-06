SALZANO - Un'operazione antidroga dei carabinieri di Mestre e di un’unità cinofila della polizia locale di Venezia ha portato, nella notte, all'arresto anche di un personaggio di spessore della malavita veneziana: il 61enne Ivano Marigo, legato agli ambienti criminali della "mala del Brenta" quelli che già videro le gesta di Felice Maniero. Con Marigo è stato arrestato Alessandro Danesin, 38 anni, di Zero Branco. Entrambi sono stati arrestati per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.



L'indagine dei carabinieri di Mestre si è concentrata su gestore e barista dell'“Ikarus Pub”, in centro: il controllo del locale è avvenuto alla presenza di Danesin, il quale secondo quanto riferito dall'Arma ha prontamente cercato di disfarsi di due dosi contenenti 1,4 grammi di cocaina, immediatamente recuperata dagli investigatori. La perquisizione al resto del locale permetteva di rinvenire ulteriori 44 grammi di cocaina già divisa in 45 dosi ed una somma contante di euro 1.860,00 ritenuta provento della fiorente attività di spaccio tenuta nel locale, frequentatissimo da giovani.



Dosi di cocaina e soldi erano stati furbescamente occultati in pacchetti di sigarette. Nel corso dell’operazione veniva perquisito anche Ivano Marigo, gestore di fatto del locale, formalmente intestato alla figlia, il quale veniva trovato in possesso di un involucro di cocaina di 2,7 grammi. Le ulteriori perquisizioni presso le abitazioni dei due soggetti permetteva di rinvenire presso l’abitazione del Marigo ulteriori 53,3 grammi di cocaina, 3 grammi di hashish, un bilancino di precisione e vario materiale per il taglio e il confezionamento, tutto sottoposto a sequestro.

