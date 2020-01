Donna si dà fuoco davanti al Tribunale dei minori di Mestre: è in gravi condizioni Foto Video

MESTRE - Donna si dà fuoco davanti al Tribunale dei minori di Mestre, in via Bissa. Un gesto folle questa mattina, 20 gennaio, di fronte alla sede del tribunale: la donna si è cosparsa di liquido infiammabile e poi ha acceso il fuoco. I primi a soccorrere la giovane e a tentare di spegnere le fiamme sono state le guardie giurate che sorvegliano la sede giudiziaria.

COME STA

La donna che si è data fuoco è stata ricoverata all'ospedale all'Angelo di Mestre in gravi condizioni. Fonti dell'ospedale fanno sapere che la paziente è stata immediatamente presa in cura dai sanitari e intubata. Successivamente è stata trasferita d'urgenza al Centro grandi ustionati di Padova.

IL CARTELLO CON LA FOTO DELL'EX MARITO E DELLA FIGLIA

Sul luogo del rogo sono stati ritrovati una tanica con del liquido infiammabile e un cartello in cui la giovane spiega, accludendo una fotografia, le ragioni del gesto. Nella foto sul cartello erano ritratti l'ex marito della donna e la figlia. L'ex marito risiede a Casier, in provincia di Treviso. Sul cartello, scritto in un italiano stentato, un messaggio nel quale si fa riferimento all'affidamento della figlia Sofia e al marito.

IL VIDEO IN DIRETTA DAL TRIBUNALE DEI MINORI





Ultimo aggiornamento: 14:15

