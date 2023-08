FOSSÒ - Morta a 37 anni, nella serata di mercoledì, all’ospedale di Dolo. I suoi funerali avrebbero dovuto avere luogo alle ore 11 di oggi nella chiesa di San Giacomo, nella frazione Sandon di Fossò, ma sono stati annullati in quanto i medici dello stesso ospedale hanno disposto nel frattempo un riscontro autoptico. Esequie rinviate quindi a data da destinarsi e annullata di conseguenza anche la recita del Rosario di suffragio prevista per ieri sera. All’intoppo ha molto probabilmente contribuito il fatto che gli uffici comunali di Fossò, giovedì 24 agosto, fossero chiusi per la festività del patrono San Bartolomeo.

Nessuno, ospedale compreso, aveva dato comunicazione alla famiglia di tale disposizione. Si chiamava Susy Bortolotto ed era figlia unica. Come sopra riportato, tutto era pronto per il suo funerale, compresa l’epigrafe pubblicata sui social ma non ancora diffusa nelle bacheche comunali di Fossò e dei paesi limitrofi.



LA FAMIGLIA

I familiari, in accordo con il parroco di Sandon, don Amelio Brusegan, avevano fissato la cerimonia funebre religiosa per stamattina alle ore 11. La giovane era già stata preparata dagli addetti delle pompe funebri per l’esposizione nella camera ardente dell’obitorio di Dolo. Sennonché, quando l’incaricato del funerale ha richiesto il certificato per la sepoltura, si è sentito rispondere che il funerale non poteva più aver luogo in quanto i medici avevano richiesto un approfondimento per cercare di comprendere le cause che hanno portato la giovane al decesso.

“Il riscontro autoptico è una prassi richiesta dai medici dell’ospedale quando la causa del decesso non è chiara – ha fatto sapere l’ufficio stampa dell’Ulss 3 Serenissima. Si tratta di una analisi interna, fatta d’intesa con la famiglia, per appurare altri parametri a completamento della cartella clinica, volta anche a dare una risposta certa ai familiari sulle vere cause del decesso e anche per prevenire ed escludere eventuali misure di profilassi su altre persone”. Il riscontro autoptico sarà eseguito a Mestre, ma la data ancora non si conosce. Così, al dolore profondo per la perdita della ragazza, ai familiari e ai parenti si aggiungono amarezza e ulteriore sofferenza. Susy aiutava la mamma e i nonni nella conduzione della storica azienda agricola di famiglia, compresa la cura degli animali di stalla e di cortile. Il suo sito facebook è un inno alla gioia. “La vita è un temporale di emozioni”, ha scritto sulla copertina di presentazione. La conoscevano in tanti a Sandon.

“Umile e riservata, ma sempre pronta a dare una mano a chiunque ne avesse bisogno”, dice una amica di famiglia. Susy era in cura da qualche tempo per una forma di diabete. Una ventina di giorni fa, su disposizione del suo dottore, era stata ricoverata in ospedale per alcuni controlli di routine. Da allora, però, il suo stato di salute è andato via via peggiorando, fino all’epilogo di mercoledì 23 agosto.