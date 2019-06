Discoteca King's chiusa fino al 30: personale alle sicurezza non in regola

La sospensione trova fondamento nelle gravi irregolarità riscontrate dai poliziotti durante un recente controllo al locale, carenze che rappresentano una minaccia per l’ordine e la sicurezza dei giovani. Il personale addetto alla sicurezza non risultava iscritto nell’apposito elenco prefettizio ed era privo di un contratto di lavoro con l’istituto di vigilanza a cui risulta affidato il conseguente servizio.



Sempre a Jesolo in via Olanda 70-78 è stata chiusa per 15 giorni la sala scommesse BestWin4 del Lido. ll provvedimento è stato adottato dopo una serie di controlli fatti dalla Polizia di Stato dai quali è risultato come il pubblico esercizio sia luogo di ritrovo di persone pericolose, dedite ad attività illecite, gravate da precedenti penali e pregiudizi di polizia per reati anche gravi che fanno presumere che il locale sia un punto di incontro strategico per quanti hanno intenzioni criminali.

