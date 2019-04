Clinica sparita, clienti beffati: «Dentista pagato senza essere curati»

di Fulvio Fenzo

MESTRE - A una paziente avevano rinviato l’appuntamento per quattro volte, perché non c’erano i dentisti. Quando si è ripresentata per la quarta volta non ha trovato nemmeno la segretaria, ma solo il figlio del titolare che ha poi riconosciuto nel servizio di “Striscia la notizia” di qualche giorno fa. Un altro cliente (ma non è il solo, ce ne sarebbero a decine solo a Mestre) ha sottoscritto un finanziamento da 6.500 euro per un impianto ma, senza nemmeno aver iniziato il trattamento, ha scoperto che la clinica non era più operativa.