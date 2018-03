Condotte antisportive durante la partita Mestre-Fermana: due daspo

VENEZIA - Il Questore di Venezia ha emesso 2 Daspo, per la durata di 2 anni ciascuno, nei confronti di due mestrini, che si sono resi responsabili di condotte antisportive durante la partita di calcio Mestre-Fermana, disputatasi a Portogruaro il 27 gennaio scorso.



Gli episodi avvenuti nelle fasi di deflusso delle tifoserie dallo stadio in occasione della partita avevano già condotto all'irrogazione di 17 Daspo, per durate variabili dai 3 agli 8 anni, nei confronti di tifosi della Fermana che, subito dopo la partita, erano stati trovati in possesso di numerosi strumenti atti ad offendere.



I nuovi provvedimenti sono, invece, relativi ad appartenenti alla tifoseria mestrina, che subito dopo la fine della partita, nonostante l'espresso divieto impartito dal personale delle forze di polizia, aveva tentato di raggiungere il settore ospiti con l'intento di scontrarsi con la tifoseria della Fermana. Uno di loro, in particolare, è stato individuato come facente parte di un gruppetto di tifosi che aveva effettivamente raggiunto il settore ospiti per lanciare invettive contro di loro, mentre un secondo è stato raggiunto da Daspo perché appena dopo l'uscita dallo stadio, si era travisato, coprendo il capo con un cappuccio ed il volto con una sciarpa, rifiutandosi ripetutamente di mostrare il volto su espressa richiesta da parte dei poliziotti.

