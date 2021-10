Covid in Veneto, il bollettino di oggi, lunedì 11 ottobre 2021. Ci sono stati 156 contagi in Veneto nelle ultime 24 ore e due vittime. Gli attualmente positivi sono 9.439, il totale dei positivi da inizio pandemia sale a 472.672, il totale delle vittime invece è di 11.794. Negli ospedali vi sono 198 ricoverati in area non critica (-3) e 37 (dato invariato) in terapia intensiva.

Contagio nelle province del Veneto

Sono stati 44 i nuovi positivi a Venezia, 36 a Verona, 31 a Padova, 16 a Vicenza, 15 a Treviso, 12 a Rovigo.

Vaccini

Sono state 5.622 le dosi di vaccino anti-Covid somministrate ieri in Veneto, che portano il totale da inizio campagna a 6.988.946; è stato utilizzato l'86,6% delle forniture. Le terze dosi somministrate ieri sono state 613, per un totale di 27.551. Resta al 78,7% la percentuale della popolazione vaccinabile regionale che ha completato il ciclo vaccinale, pari a 3.443.060 persone; è dell'83,4% (3.647.426 persone) la percentuale di coloro che hanno fatto almeno una dose e sono prenotati.

