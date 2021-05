Vaccinazioni cinquantenni, subito in tilt il portale per le prenotazioni, Ulss 3: esauriti in un'ora

Dalle 16 di oggi pomeriggio 7 maggio - come annunciato dal governatore Luca Zaia - in Veneto sono state aperte le prenotazioni per la fascia d'età tra 50 e 59 anni, fino al 9 giugno, con 800 mila posti disponibili.

L'assalto immediato di molti (troppi) utenti ha portato però difficoltà e blocchi al portale che è risultato a lungo in tilt.

APPROFONDIMENTI IL PUNTO Luca Zaia in diretta oggi: «Da oggi si aprono i vaccini per i... L'ANALISI Covid. Il professor Palù (presidente Aifa): «Per il... REGIONE VENETO Furbetti dei vaccini, cambia la prenotazione: ora serve la tessera... VENETO Covid, «Rt 0,95 al limite con l'arancione».... IL PUNTO Luca Zaia in diretta oggi, ultima chiamata al vaccino per il...

Verso le 17 è tornato attivo, ma in molti hub della Regione, ad esempio Padova, prenotazioni subito esaurite fino al 20 maggio e poi in tutte le sedi. Nell'Ulss 3 Serenissima tutto esaurito in poco più di un'ora.

Il governatore

"Avevamo detto - ha detto Zaia - che avremmo verificato l'andamento della vaccinazione, ora siamo già a buon punto. Potrei puntare a fare i 40-49enni prima della fine del mese di maggio".