Luca Zaia in diretta oggi, le ultime notizie sul Coronavirus in Veneto

Luca Zaia in diretta oggi, venerdì 7 aprile 2021, per le ultime notizie sul Coronavirus in Veneto. L'andamento della pandemia, e l'indice Rt in particolare sono sotto stretta osservazione: oggi infatti è il giorno del cambio di colori delle Regioni e, secondo gli ultimi dati, il Veneto sarebbe a forte rischio passaggio dal zona gialla ad arancione. Continua nel frattempo la campagna vaccinale, dopo i ripetuti appelli ai cittadini dai 60 ai 69 anni, potrebbe scattare la chiamata per i 50-59enni, si tratta della fascia di popolazione più numerosa nella nostra regione, con 756.076 persone da vaccinare.

Nuovi dati arrivano oggi invece sulle varianti del virus sul nostro territorio. ​Sono 24 i lineage, ossia le varianti del Covid, identificate a partire da gennaio nella nostra regione, e 11 quelle circolanti in regione nel mese di aprile, tra cui quella preponderante è quella inglese, con la brasiliana e la sudafricana. Ad aprile sono comparse anche due varianti indiane. Il dato emerge dalla sorveglianza effettuata dall'Istituto Zooprofilattico delle Venezie di Padova, coordinata dall'Iss, e aggiornata a fine aprile (Leggi l'articolo).

Zaia in diretta oggi

Il bollettino

Tamponi molecolari fatti ad oggi 5milioni 106mila, test rapidi 4milioni 452mila. Sono 629 i nuovi contagi Covid nelle ultime 24 ore. Incidenza al 1,56%. Gli attualmente positivi in Veneto sono . Ricoveri totali , terapie intensive , area non critica. Sono le vittime nelle ultime 24 ore.

Covid in Veneto